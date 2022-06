Porsche: la presentazione della LMDh si terrà venerdì a Goodwood

La Porsche Motorsport svelerà al mondo intero come sarà la sua LMDh nella giornata di venerdì, come annunciato nella serata di ieri con una breve comunicazione sui social media ufficiali.

La Casa tedesca, come sappiamo, da mesi è al lavoro sul prototipo di nuova generazione che schiererà dal prossimo anno nel FIA World Endurance Championship e in IMSA SportsCar Championship.

La fase di sviluppo e test in pista è stata molto intensa e non è ancora del tutto terminata, con gli uomini del Team Penske che stanno lavorando alacremente per fare funzionare ogni cosa in via dell'omologazione.

Porsche LMDh Photo by: Juergen Tap / Porsche

Intanto è stato scelto come teatro della presentazione il Festival of Speed di Goodwood, che nel prossimo fine settimana ci dirà come e se saranno cambiate le linee e i particolari della vettura, fino a questo momento vista in livrea bianco-nera mimetica e ora pronta a mostrarsi con la colorazione ufficiale.

Inoltre il team Porsche Penske Motorsport probabilmente dirà anche chi saranno i piloti designati a condurla in campionato. Per ora gli unici due che ufficialmente sono stati ingaggiati per questo progetto sono Dane Cameron e Felipe Nasr.

E' ben noto, però, che durante le prove svolte sui circuiti europei - Barcellona e Spa-Francorchamps per citarne un paio - il volante è stato preso in mano anche dagli altri concorrenti ufficiali del team di Weissach, attualmente impegnati nel GT.

Appuntamento quindi fra un paio di giorni per avere ulteriori informazioni, non solo dal punto di vista estetico, ma anche tecnico e pratico.