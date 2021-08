Il 16enne Pierson sarà il più giovane alla 24 Ore di Le Mans nel 2022

Josh Pierson è il primo rinforzo della United Autosports per la stagione 2022 del FIA World Endurance Championship.

La squadra statunitense ha annunciato l'ingaggio del 15enne americano proprio nella settimana della 24h di Le Mans, dove l'anno prossimo il ragazzino stabilirà il record di essere il più giovane pilota a prendere parte alla gara francese (compirà 16 anni a febbraio).

Pierson attualmente corre in patria in Road to Indy USF2000 Series, dopo diversi anni di kart ed esperienze in F1600. In vista dell'esordio nel Mondiale Endurance intraprenderà un ricco programma di test con la Oreca 07-Gibson LMP2.

"Sono onorato e grato di avere l'occasione di far parte di un team così importante come la United Autosports - ha dichiarato Pierson - Non posso credere che la mia carriera abbia fatto passi così avanti in pochissimo tempo".

"Poter salire su una macchina così veloce come una LMP2 è un sogno e non vedo l'ora cosa ci riserverà il futuro. L'unico mio obiettivo è quello di aiutare la United Autosports ad ottenere i migliori risultati possibili".

Il proprietario Zak Brown ha aggiunto: "Sono lieto di accogliere Josh nel team per il 2022, a soli 15 anni ha già un grande potenziale e dimostrato maturità. La nostra squadra ha esperienza per aiutarlo in questa avventura e non vedo l'ora di sapere come andrà".

Contento anche il team principale Richard Dean: "Sono felice che Josh sia presente con noi alla 24h di Le Mans quest'anno, in modo da capire come funziona l'evento. Quando ha provato con noi al Red Bull Ring qualche mese fa mi ha stupito e con un buon lavoro penso sia già pronto per vincere l'anno prossimo".