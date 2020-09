Peugeot Sport svelerà a Le Mans il programma WEC Hypercar

Peugeot Sport sarà protagonista nel weekend della 24h di Le Mans, non tanto in pista, quanto nel contorno della gara che si terrà sul Circuit de la Sarthe.

A dare il via ufficialmente all'evento, previsto per le ore 14;30 di sabato 19 settembre, sarà Carlos Tavares, Presidente del Gruppo PSA, che sventolerà la bandiera francese sul rettilineo di partenza dove transiteranno le 59 vetture iscritte.

Prima però, l'AD Jean-Philippe Imparato svelerà ufficialmente i programmi sportivi della Casa del Leone per quanto riguarda l'impegno nel FIA WEC dal 2022 con la già annunciata Hypercar, in una conferenza stampa che andrà in scena venerdì 18 alle ore 14;00.

“Peugeot Sport passa a una nuova pagina del libro della sua storia con lo sviluppo di nuove tecnologie elettrificate ad alte prestazioni, risultato della competenza e della conoscenza tecnica dei suoi team - ha dichiarato François Wales, Direttore di Peugeot Sport - Il prossimo lancio della 508 Peugeot Sport Engineered e il ritorno al Campionato del Mondo Endurance sono i grandi risultati di questo lavoro. Era importante che la nostra identità visiva rappresentasse questo nuovo capitolo in cui Peugeot Sport è impegnata con passione, forza e professionalità".

A questo proposito, in Francia hanno pensato di rivedere anche il proprio stile creando un nuovo loro per il marchio Peugeot Sport, non più con i classici rosso-blu, ma con un nuovo giallo-nero contraddistinto dalle tre righe diagonali, simbolo del "graffio" del leone che appaiono anche sui prodotti di serie.

“Il triplo artiglio diagonale è una firma ricorrente per il marchio Peugeot - spiega Matthias Hossann, Direttore del design - Li incontriamo sull’iconica Peugeot 504 di fine anni 60’ e negli ultimi 10 anni l’abbiamo utilizzato nella firma luminosa dei nostri veicoli. Incarnano l'eredità atletica di Peugeot attraverso Peugeot Sport e i suoi campioni delle competizioni che per decenni hanno scritto pagine leggendarie nella storia del motorsport".

Arnault Gournac, Direttore del Peugeot Design Lab, ha aggiunto: “Presentiamo una nuova identità visiva per Peugeot Sport, separandola dal rosso, il colore tradizionale dello sport e dallo storico blu di Peugeot. Lo sfondo nero e il giallo kryptonite segnano l'inizio di una nuova era, di un nuovo concetto di prestazioni. Questa scelta cromatica permetterà all'ombra o alla luce di rivelare il carattere deciso di questa nuova generazione, caratterizzato dai tre artigli del Leone. Sportiva e moderna, la nuova grafica unisce gli artigli verso l'innovazione e suggerisce movimento e vigore”.