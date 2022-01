Peugeot: la 9X8 in pista senza ala posteriore. Salterà Sebring

La Peugeot Hypercar è finalmente scesa in pista per portare avanti il lavoro di sviluppo in vista dell'esordio nel FIA World Endurance Championship.

La Casa del Leone ha infatti iscritto le 9X8 #93 e #94 alla stagione 2022 della serie Mondiale endurance, ma prima di tutto le vetture andranno omologate.

A dicembre si era svolto lo Shakedown del prototipo presentato l'estate scorsa, ma furbescamente l'ufficio stampa di Peugeot Sport aveva oscurato la parte posteriore per non mostrarne realmente le forme, e destando curiosità sulla presenza o meno della famigerata ala, che nella prima versione della LMH transalpina era assente per dichiarata volontà.

Dalla Peugeot fanno sapere che tutto procede secondo i piani, avendo cominciato nell'aprile del 2021 i test al dinamometro del motore V6 Bi-Turbo, per poi procedere con quelli al banco dell'unita ibrida da 200kW in novembre e arrivare a dicembre assemblando il tutto.

Peugeot 9X8 Photo by: Peugeot Sport

Sul tracciato di Aragón sono cominciate dunque le vere e proprie operazioni, e come si può notare non è presente nessun alettone nel retrotreno, che però è stato modificato con due vistose appendici poste sopra le ruote, proprio per generare quel carico che necessita il mezzo.

Pure la zona del diffusore ha subìto cambiamenti rispetto alla versione-presentazione, così come le pance laterali e i profili dei passaruota anteriori.

La presa d'aria posta sull'abitacolo è ora di forma triangolare e anche la pinna del cofano motore ha dimensioni più grandi, ma la livrea mimetica di essa e la scritta 'Loading...' applicata in giallo sulla fiancata conferma che ogni singola zona della 9X8 potrà essere ulteriormente rivista.

Infine da quello che si può notare, l'anteriore tra fanaliera, presa d'aria e carrozzeria superiore non è più come quella mostrata a luglio.

Fra l'altro le quattro immagini pubblicate, pure avendo alta risoluzione, sono tutte state scattate con una luce particolare e da lontano; unite alla colorazione nero carbonio della macchina, hanno sempre la funzione di non mostrare più di tanto di quello che è un vero e proprio cantiere aperto.

Peugeot 9X8 Photo by: Peugeot Sport

"Questa configurazione è consentita dal regolamento ACO/FIA per le Hypercar. I nostri calcoli e il lavoro nella galleria del vento hanno confermato che la decisione di correre senza ala posteriore è giusta", dice Olivier Jansonnie, direttore tecnico del programma WEC di PEUGEOT Sport.

"Insieme agli sviluppi e alle regolazioni che questa opzione richiede, ci aspettiamo che venga convalidata man mano che proveremo su diversi circuiti con caratteristiche diverse".

Come sottolineato dall'AD del WEC, Frédéric Lequin, la settimana scorsa, la Peugeot se vorrà presenziare a Le Mans dovrà - secondo da regolamento - partecipare ad almeno una delle prime due gare del calendario WEC, ossia Sebring e Spa-Francorchamps.

Il direttore di Stellantis Motorsport, Jean-Marc Finot, ha escluso la possibilità che si voli negli Stati Uniti e per il momento l'obiettivo è continuare a crescere, con i transalpini che comunque hanno scelto una numerazione particolare per le loro auto: #93 e #94.

La cifra '9' è stata a lungo associata alle storiche auto del marchio, mentre il '93' ricorda l'anno in cui la 905 centrò la famosa doppietta a Le Mans. A questo segue logicamente il '94'.

Peugeot 9X8 Photo by: Peugeot Sport

"Non andremo a Sebring, la 9X8 farà il suo debutto in gara in base al suo livello di preparazione, affidabilità e competitività, come concordato con gli organizzatori del campionato, che terremo regolarmente aggiornati con il progredire del nostro programma di sviluppo", spiega Finot.

"Avremmo potuto optare per partecipare solo a gare selezionate senza impegnarci nella stagione. Sarebbe stato possibile ma non coerente. Abbiamo invece scelto un approccio che permetterà alla squadra una più stretta e completa collaborazione con gli organizzatori".

"Anche se la 9X8 non parteciperà a tutte le gare, il nostro lavoro di sviluppo e il processo di omologazione continuano".