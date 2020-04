Neveu: "Sebring e Le Mans uniche certezze del WEC 2021"

Dopo la pubblicazione del nuovo calendario 2020 del FIA World Endurance Championship, si sono aperti diversi scenari anche per quanto riguarda la prossima stagione.

Gérard Neveu, responsabile della serie, ha dovuto prendere alcune decisioni importanti per mantenere le 8 gare previste inizialmente, ma soprattutto ha posticipato l'inizio del 2021, che al momento resta un punto interrogativo.

"Se dicessi che il prossimo anno avremo 8 gare partendo da marzo e arrivando a novembre, sarebbe da pazzi oltre che da sbruffoni - ha detto il manager francese - Può essere che siano di meno, gli scenari che possono aprirsi sono vari e dobbiamo tenere d'occhio la situazione economica da qui a qualche mese. Quale sarà la posizione di team, costruttori, piloti gentlemen, collaboratori e sponsor?"

L'unica cosa che si sa è del via, che non avverrà prima di marzo, mese nel quale si dovrebbe tenere la gara di Sebring assieme all'IMSA (saltata quest'anno per via del Covid-19).

"Per ora potremmo iniziare con la Super Sebring, che assieme a Le Mans a giugno è l'unica certezza del calendario. Non ho idea se si tornerà a Silverstone o se andremo a Kyalami, il resto è tutto da decidere. Il fatto è che siamo un campionato Mondiale, non Europeo, dunque ci sono più viaggi da affrontare".

I problemi legati alla crisi economica che la pandemia di Coronavirus creerà non saranno pochi, per cui Neveu e soci sono al lavoro per stilare un elenco di eventi che non vada a penalizzare nessuno, senza per ora fare previsioni su quali piste avremo o meno.

"La regola è che per essere un Mondiale si vada in tre continenti. Dobbiamo fare un reset completo e rivedere anche la struttura del campionato dopo questa crisi. E' possibile che ci siano evoluzioni, vediamo le tante proposte che abbiamo sul tavolo".

Informazioni aggiuntive di Gary Watkins