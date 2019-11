MTEK rivuole il WEC dopo l'addio di BMW, ma con un nuovo nome

Il responsabile di BMW Motorsport, Jens Marquardt, durante il weekend della Dream Race di Super GT e DTM al Fuji, ha confermato tutto ciò ponendo fine all'avventura delle M8 GTE dopo solamente il 2018/19.

"Ora cerchiamo nuove opportunità di collaborazione - ha detto Ernest Knoors, capo della MTEK, parlando con Motorsport.com - La nostra prima opzione è rimanere nel WEC e ci sono diverse possibilità nelle varie classi, ma adesso è presto per commentarle. Dobbiamo aspettare la fine dell'anno. Per ora abbiamo chiuso la base tedesca vicino a quella di BMW Motorsport a Monaco, in futuro non credo che gareggeremo sotto il nome di MTEK".

Ora la nuova sede è tornata quella di Amsterdam, ma Knoors ha assicurato che tutti i principali tecnici della squadra olandese resteranno attivi. Per altro il responsabile ha anche fatto presente che tutto questo è stato scatenato dalla BMW stessa.

"Prima della 24h di Le Mans, a giugno, BMW ha fatto questa scelta ed era sua responsabilità trovare un nuovo progetto".

Marquardt ha replicato così ai nostri microfoni: "Abbiamo parlato di quel che si poteva fare, non abbiamo trovato un accordo e il rapporto si è concluso".