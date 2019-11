Michelin è il fornitore di pneumatici della classe Hypercar del WEC

La Michelin, che era già presente in tutte le attuali classi del WEC, ha stretto un accordo triennale con l'ACO, che durerà quindi fino alla fine della stagione 2022/23.

Non è chiaro quanto produttori di pneumatici fossero in corsa per diventare il fornitore unico della nuova classe del WEC, ma la Goodyear aveva formalmente espresso la sua candidatura a luglio di quest'anno.

L'offerta della Goodyear è arrivata un mese dopo che era stato annunciato il suo ritorno nella classe LMP2, nella quale ha sostituito la Dunlop prima della stagione 2019/2020.

Tuttavia, la Michelin, che attualmente è il fornitore unico della classe LMP1, è stata di fatto confermata per la nuova classe regina che farà il suo esordio tra un anno.

I dettagli della nuova categoria sono stati formalmente confermati prima della 24 Ore di Le Mans di quest'anno, a giugno. Sia la Toyota che la Aston Martin hanno già annunciato il loro impegno nella nuova categoria, mentre la McLaren ha mostrato interesse, escludendo tuttavia una sua partecipazione alla prima stagione.

"Siamo molto lieti di essere stati selezionati come fornitori di pneumatici per la nuova categoria Hypercar nel FIA WEC, che consentirà a Michelin di impegnarsi al più alto livello nelle gare endurance, nelle quali già eccelle da oltre 20 anni" ha detto Scott Clark, responsabile motorsport auto di Michelin.

"La nuova categoria Hypercar ci offre delle sfide particolarmente interessanti, oltre che la possibilità di rafforzare la nostra partnership con dei costruttori di veicoli esclusivi".

"Come sempre, il nostro obiettivo è sviluppare pneumatici che offrano i massimi livelli di prestaioni e costanza nel corso della loro vita. Inoltre, non vediamo l'ora di presentare innovazioni che offrano soluzioni sostenibili, in completo allineamento con la strategia del Gruppo Michelin".