Le Mans | Porsche potrebbe non avere quattro LMDh nel 2023

Sembra improbabile che la Porsche possa schierare le LMDh gestite da Penske alla 24h di Le Mans del prossimo anno, da unire a quelle del team impegnato nel FIA World Endurance Championship.

Il costruttore tedesco ha ammesso che al momento è presto per parlare nei dettagli del programma riguardante il nuovo prototipo ibrido, così come del poter confermare che alla classica endurance francese ci saranno 4 auto ufficiali.

Il nuovo capo di Porsche Motorsport, Thomas Laudenbach, ha sottolineato che nessuna decisione è stata in merito agli impegni ulteriori di Porsche Penske Motorsport che correrà nell'IMSA SportsCar Championship.

Alla domanda posta da Motorsport.com se Le Mans fosse una possibilità, Laudenbach ha risposto così.

"Sarebbe fantastico, ma non sono sicuro che possa andare in porto. Se ci fosse la possibilità la prenderemo in considerazione; personalmente mi piacerebbe perché aumenterebbe le tue possibilità di successo".

"Ma dovremmo guardare come potrebbe andare, se l'Automobile Club de l'Ouest e la FIA approverebbero la cosa e se il tutto, da un punto di vista finanziario, è sostenibile".

L'amministratore delegato di Penske Porsche Motorsport, Jonathan Diuguid, ha aggiunto che tra IMSA e WEC si privilegia sempre la qualità rispetto alla quantità.

"Penso che nel 2023 vedrete un approccio mirato: vogliamo concentrarci per assicurarci di essere totalmente preparati e andare in campo principalmente con due auto", ha spiegato.

"Non vogliamo presentarci con tre o quattro auto e disperdere le energie. Dobbiamo assicurarci di approciarci a quella gara con il rispetto che merita e avere una base solida da cui lavorare".

Laudenbach ha poi spiegato che una decisione finale sul numero di auto che la Porsche Penske Motorsport porterà a Le Mans è ancora lontana.

Diuguid ha rivelato che PPM per il 2023 vuole avere un nucleo di 10 piloti per le sue stagioni tra WEC e IMSA.

Il roster dei piloti della Porsche LMDh sarà composto da sei titolari nel WEC e quattro nell'IMSA, con la prospettiva che quelli del Mondiale Endurance possano eventualmente correre anche i round dell'Endurance Cup IMSA.

"Dipenderà dai calendari e valuteremo cosa ha senso. La 24 Ore di Daytona sarebbe una fantastica opportunità per i piloti del WEC di fare più esperienza con questo programma".

Inoltre ha aggiunto che altri piloti Penske potrebbero essere schierati nella line-up IMSA quando c'è la necessità di averne dei terzi negli equipaggi.

"Ci sono opzioni che abbiamo valutato con il Team Penske, altre squadre IMSA portano piloti IndyCar, ad esempio".

Otto piloti sono attualmente sotto contratto con la Porsche e hanno provato la LMDh dall'inizio dei test a gennaio.

Oltre a Felipe Nasr e Dane Cameron, che sono stati firmati per il programma LMDh, Frédéric Makowiecki, André Lotterer, Kevin Estre, Michael Christensen, Laurens Vanthoor e Mathieu Jaminet hanno girato col mezzo.

Urs Kuratle, direttore del progetto LMDh per Porsche, ha aggiunto: "Non c'è nessuna fretta di annunciare la line-up completa per il 2023".

"Ci sono già un certo numero di buoni piloti nella nostra formazione, quindi siamo tranquilli sulla situazione".