Lamborghini: una decisione sulla LMDh arriverà a breve

La Lamborghini a breve annuncerà i propri piani riguardo il prototipo LMDh con cui dovrebbe prendere parte dal 2024 al FIA World Endurance Championship e all'IMSA SportsCar Championship.

Già nell'aprile del 2021, in una intervista esclusiva rilasciata a Motorsport.com, il capo del Motorsport di Sant'Agata Bolognese, Giorgio Sanna, aveva spiegato che questa era la strada ideale per l'azienda del Toro.

A quasi un anno da quella chiacchierata fatta in quel di Monza, ci sono stati alcuni cambiamenti come la promozione al ruolo di Vice Presidente del Motorsport per Maurizio Reggiani, oltre ad altre situazione da valutare.

Un annuncio sarebbe dovuto arrivare a Daytona nel weekend della 24h, ma in Lamborghini hanno preferito non incappare nella fretta e avere tutte cose a posto a livello aziendale, per cui nelle prossime settimane ne sapremo di più.

Giorgio Sanna, Direttore di Lamborghini Squadra Corse Photo by: Lamborghini Super Trofeo

"Se prenderemo la decisione di correre in questa categoria lo faremo dal 2024, anche perché il tempo vola - dice Sanna a Motorsport.com - Per questo dico che arriveremo al dunque in alcune settimane, non nei prossimi mesi".

"E' un passo importante per l'azienda, il più grande investimento dal punto di vista del motorsport, anche dal punto di vista strategico perché ci deve essere un collegamento col prodotto di serie".

"Quando si prendono decisioni riguardo al competere al massimo livello della categoria, bisogna che tutta l'azienda sia allineata. Per questo ogni valutazione richiede tempo".

Lamborghini si aggiungerebbe alle 'cugine' Audi e Porsche, che hanno già detto di voler correre con telaio Multimatic e motore bi-turbo V8, con la Casa di Weissach che ha già portato in pista il suo mezzo per i primi test.

A questo sommiamo anche che è in arrivo la nuova versione della Huracan GT3, denominata EVO2: anche questa era cosa nota sempre dal famoso nostro incontro con Sanna della passata stagione e in Lamborghini hanno già costruito la macchina e iniziato lo sviluppo, per cui la presentazione avverrà in tempi rapidi.