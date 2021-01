La Toyota GR010 Hybrid Hypercar all'assalto di WEC e Le Mans

Si chiama GR010 Hybrid ed è la nuovissima Hypercar con la quale Toyota Gazoo Racing darà l'assalto al FIA World Endurance Championship e al successo alla 24h di Le Mans.

Dopo le prime foto pubblicate dalla Casa giapponese mercoledì, oggi abbiamo potuto vedere quelle in livrea ufficiale del mezzo con trazione integrale dotato di motore bi-turbo V6 da 3,5 litri per 500kW (670CV) di potenza massima erede della TS050 Hybrid LMP1.

Questo prototipo di nuova generazione è stato sviluppato per un anno e mezzo con ampi studi svolti nella sede europea della Toyota a Colonia e in quella di Higashi-Fuji in Giappone, basandosi sulla versione stradale della hypercar GR Super Sport che verrà prossimamente prodotta e utilizzando la tecnologia già vista sulla LMP1.

Rispetto alla precedente auto utilizzata da TGR, questa sarà 162kg più pesante e con un 32% di potenza in meno, tenendo conto che l'elettronica sarà tarata in modo da gestire l'iniezione diretta secondo le regole, con l'assale anteriore che tramite il doppio sistema ibrido può scaricare 200kW (268CV).

Ci sono anche importanti cambiamenti per quanto riguarda le misure perché la Hypercar sarà 250mm più lunga, 100mm più larga e 100mm più alta, con un peso di 1040kg, mentre l'aerodinamica è legata solamente alle regolazioni dell'ala posteriore, per cui non rivedremo le configurazioni ad alto carico e basso carico a seconda delle piste.

Infine i piloti: invariati gli equipaggi di Toyota #7 e #8, con i Campioni del Mondo Mike Conway, Kamui Kobayashi e José María López che condivideranno il volante della prima, e Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima e Brendon Hartley quello della seconda.

Nyck De Vries mantiene invece il ruolo di pilota di riserva.

