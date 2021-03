La PR1/Mathiasen debutta nel WEC a Spa

La PR1 è stata inserita nella ultima versione della entry list della 6 Ore di Spa, che aprirà la stagione l'1 maggio, ed è una delle tre novità relative alla classe LMP2.

Lo statunitense Patrick Kelly, che si è guadagnato l'invito per Le Mans con il Jim Trueman Award ottenuto grazie al titolo LMP2 dell'IMSA, al momento è l'unico pilota indicato sulla Oreca 07 del team.

La G-Drive Racing schiererà invece due Oreca marchiate Aurus, sotto i colori della Algarve Pro Racing, nella tappa di Spa.

Il proprietario del team Roman Rusinov dividerà l'abitacolo con l'argentino Franco Colapinto, che farà il suo debutto nel WEC, e con l'ex pilota di Formula 1 Roberto Merhi. Sulla seconda vettura invece si alterneranno John Falb, Rui Andrade e Pietro Fittipaldi, che quest'anno correranno insieme anche nella ELMS.

Questi nuovi innesti, allargano a 14 vetture la classe LMP2. E bisogna sottolineare che sono tutte Oreca ad eccezione di una.

Nella entry list rimangono anche le due 007 LMH della Scuderia Cameron Glikenhaus, nonostante lo stesso Jim Glickenhaus abbia espresso dei dubbi riguardo alla possibilità di omologare in tempo la sua Hypercar, a causa dei ritardi causati dal COVID-19.

Inoltre, non è ancora stata annunciata neppure la line-up completa: al momento le uniche certezze sarebbero Gustavo Menezes sulla #708 e Ryan Briscoe sulla #709.

La ARC Bratislava, che è l'unica ad aver iscritto una Ligier in LMP2, e diverse squadre di GTE Am - Team Project 1, Cetilar Racing, Dempsey-Proton Racing e Aston Martin Racing - devono a loro volta ancora finalizzare gli equipaggi per Spa.

Tra i team di GTE Am che hanno completato la formazione ci sono la GR Racing, che ha aggiunto Tom Gamble alla squadra, e la D'station Racing, che ha ingaggiato Andrew Watson.