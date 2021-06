Anche la BMW costruirà una LMDh per il 2023!

Le voci si erano fatte sempre più insistenti nelle ultime settimane, ma ora è ufficiale: anche la BMW dal 2023 avrà il suo prototipo LMDh.

La Casa bavarese, che da oltre 20 anni non corre nella massima categoria dell'endurance, si unirà quindi a Porsche, Audi ed Acura/Honda in questa nuova e splendida avventura con le vetture che andranno ad incrociare le armi con le Hypercar a Le Mans, gareggiando pure in IMSA.

La conferma è stata anticipata con un classico metodo dei giorni nostri, ossia un semplice ma efficacissimo post sui social che il responsabile di BMW M Motorsport, Markus Flasch, ha pubblicato su Instagram nella serata di giovedì.

Nell'immagine viene infatti ritratta la celebre BMW V12 LMR, che vinse anche la 24h di Le Mans nel 1999, su un palco di un teatro illuminata dai riflettori, sopra la quale appare la scritta "Siamo tornati! Daytona 2023".

Il round d'apertura dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship che si disputerà fra un anno e mezzo segnerà il punto di partenza di questa nuova era di prototipi al posto delle DPi, mentre le Hypercar sono già in azione nel FIA World Endurance Championship in questa stagone.

Dopo aver costruito la M8 GTE, BMW avrà quindi la possibilità di tornare a correre a Le Mans per puntare al successo assoluto, mentre il fatto di aver scelto la LMDh (che è una macchina creata su un telaio da indicare tra i quattro fornitori, ossia Oreca, Multimatic, Ligier e Dallara) conferma la decisione di tenere aperte le porte del reparto clienti anche per questa nuova avventura, oltre alle corse GT.