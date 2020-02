Kristensen Grand Marshal per il weekend di Sebring di WEC e IMSA

Tom Kristensen e il WEC, una storia lunga anni e di grande successo. Il pluri vincitore della 24 Ore di Le Mans sarà chiamato a occupare la posizione di Grand Marshal nel fine settimana in cui correranno WEC e IMSA.

Il danese sventolerà la bandiera verde all'inizio delle due gare, dunque della 12 Ore di Sebring e della 1000 Miglia di Sebring, nel fine settimana ormai denominato "Super Sebring" per la presenza delle due gare.

"Per me è un grande onore essere nominato Grand Marshal di entrambi gli eventi e non vedo l'ora di tornare a Sebring", ha dichiarato Kristensen, vincitore di 6 edizioni".

"Le sfide principali della pista storica sono ancora chiare e l'evento è davvero fantastico sia per i piloti che per gli spettatori. Mi considero molto fortunato per aver vinto 6 volte la corsa e ho grandi ricordi a Sebring".

"Devi essere un duro per vincere a Sebring. Deve esserlo sia il pilota che la vettura. E lo slogan 'rispetta i bump' è uno dei più veri del motorsport".

Kristensen aveva già ricoperto il ruolo di Grand Marshal alla prima gara della stagione 2016 dell'IMSA, la 24 Ore di Daytona.

