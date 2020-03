Il WEC posticipa anche la 6 Ore di Spa

Inizialmente prevista per il 23-25 aprile, la 6 Ore di Spa-Francorchamps avrà una nuova data più avanti nel corso dell'anno, secondo una dichiarazione rilasciata dal WEC.

Non è passato molto tempo dall'annullamento della 1000 Miglia di Sebring, che si sarebbe dovuta svolgere questo fine settimana, ma che è stata fermata dalle restrizioni di viaggio introdotte dagli Stati Uniti per cercare di contenere l'epidemia di COVID-19.

Il Belgio ha segnalato oltre 1.000 casi di contagio e, secondo quanto riferito, ha messo in atto altre misure di emergenza tra le quali la sospensione degli eventi sportivi e la chiusura degli spazi pubblici come ristoranti, bar e caffè fino al 3 aprile.

Il grande capo del WEC, Gerard Neveu, ha commentato: "Questa decisione è stata l'unica opzione responsabile da prendere in questo momento. La salute e il benessere dei nostri concorrenti, fan e membri del paddock devono rimanere la nostra priorità".

"Stiamo lavorando per trovare un'altra data alla 6 Ore di Spa-Francorchamps e la comunicheremo al più presto".

Il comunicato del WEC ha aggiunto che tutti i biglietti acquistati saranno validi per la nuova data della gara, ma che eventualmente possono essere anche rimborsati.

Dopo Spa, nel calendario 2019/2020 del WEC rimane solo la 24 Ore di Le Mans, in programma nel weekend del 13 e 14 giugno.

All'inizio del mese, l'Automobile Club dell'Ouest, che è promoter della gara e del campionato, ha espresso ottimismo riguardo al regolare svolgimento dell'evento, ma da quando è stato diffuso questo comunicato il numero dei contagiati da COVID-19 è salito ad oltre 5.000 in Francia.

Il regolamento sportivo del WEC stabilisce che per l'assegnazione del titolo devono essere disputati almeno sei eventi, compresa Le Mans. E la gara del mese scorso al Circuit of the Americas è stata la quinta della stagione 2019/2020.