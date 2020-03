Il WEC cancella la 1000 Miglia di Sebring, IMSA conferma la 12h

Il FIA World Endurance Championship è stato costretto a cancellare la 1000 Miglia di Sebring, che si sarebbe dovuta svolgere la prossima settimana nel weekend in cui anche l'IMSA sarà impegnata sul tracciato della Florida.

Scontato dire che la causa è la diffusione del famigerato Coronavirus, alla fine giunto pure negli Stati Uniti iniziando a seminare il panico, tant'è che anche la NBA si è dovuta fermare.

Il Presidente americano Donald Trump ha ordinato la chiusura totale dell'accesso agli States a chi proviene dall'Europa (citando 26 paesi) per un mese intero, dunque è risultato inevitabile dover rinunciare all'evento, dato che la maggior parte dei protagonisti ha base proprio nel Vecchio Continente.

"Dopo l'annuncio del Presidente Trump fatto alle ore 9.00 pm (EST) dell'11 marzo, nel quale sospende i viaggi negli Stati Uniti ai non americani che provengono dall'Europa, i responsabili del WEC hanno dovuto rivedere i piani di viaggio per la 1000 Miglia di Sebring del 20 marzo - si legge nella nota ufficiale emessa dal FIA WEC - Al termine di una attenta analisi della situazione, è stato deciso di cancellare la gara del WEC, dato che un ampio numero di piloti, team, operatori e giudici sono ancora in Europa e avrebbero dovuto partire nei prossimi giorni, e non sarebbe stato giusto correre senza di loro. La scelta è stata comunicata a John Doonan, Presidente dell'IMSA, e accettata nella tarda serata di mercoledì 11 marzo".

Ovviamente sono stati cancellati anche i due giorni di test che si sarebbero dovuti effettuare nel weekend proprio a Sebring in preparazione dell'evento, per cui tutti quelli che avevano il materiale oltreoceano ora ritorneranno a casa.

Dispiaciuto anche Gerard Neveu, AD del WEC: "Non è stata una decisione da prendere con leggerezza, i nostri team e giudici erano importanti per correre a Sebring davanti a tutti i fantastici tifosi. Purtroppo la cancellazione dell'evento è stata inevitabile perché ci verrà impedito di viaggiare dall'Europa agli Stati Uniti, ma il WEC resta impegnato nel tenere sicurezza e salute in primo piano di tutti i suoi membri. Inoltre la qualità dell'evento e di ogni gara del WEC è il cuore pulsante della nostra serie e non va compromessa".

Di contro, l'IMSA ha invece comunicato che la 12h fissata sabato 21 si farà, tenendo comunque monitorata la situazione.

"L'International Motor Sports Association (IMSA) sta tenendo d'occhio la situazione e raccogliendo ogni informazione relativa alla diffusione del Coronavirus. Le priorità per IMSA sono sicurezza e salute dei nostri fan, piloti, collaboratori, lavoratori, volontari e tutti coloro coinvolti nelle nostre gare - recita il comunicato della Federazione USA - Sotto la guida e i consigli del Centro per i Controlli dei Disagi e Prevenzione (CDC), Organizzazione Mondiale della Salute (WHO), aziende sanitarie federali, locali e medici, non ci sono i presupposti per modificare il programma della prossima settimana a Sebring. IMSA, assieme a Sebring International Raceway, continuerà ad analizzare e implementare le raccomandazioni dei sopracitati, prendendo le precauzioni necessarie per proteggere la salute dei presenti. Chiediamo pertanto a tutti di continuare ad osservare le norme imposte, come lavarsi frequentemente le mani e utilizzare disinfettanti, coprendosi la bocca per tosse e starnuti. Capiamo che la situazione stia creando preoccupazionia tutti i coinvolti, comunicheremo aggiornamenti se sarà necessario".