Goodyear diventa fornitore unico di gomme della LMP2

L'accordo con la società americana, che ha fatto il suo ritorno nella classe LMP2 del WEC proprio all'inizio di questa stagione, farà sì che tutte le vetture che corrono nella seconda categoria riservata ai prototipi saranno equipaggiati con i suoi pneumatici a partire dal prossimo settembre.

Un accordo che segue la decisione del WEC di avere un solo fornitore di gomme in LMP2, al fine di rallentare le vetture in concomitanza con l'introduzione delle Hypercar, e che quindi porterà a termine l'avventura della Michelin in questa classe.

Quello che viene descritto come un accordo pluriennale con Goodyear, comprende anche l'European Le Mans Series a partire dalla stagione 2021. La Michelin invece, dal canto suo, è stata indicata come il fornitore unico della classe Hypercar, che debutterà nel WEC 2020/2021.

Mike Rytokoski, vice-presidente di Goodyear, ha dichiarato: "Goodyear ha una lunga e straordinaria storia nel motorsport: al nostro record imbattuto di 368 vittorie in Formula 1, abbiamo ottenuto anche 14 successi assoluti alla 24 Ore di Le Mans".

"Questa partnership ci consentirà di mostrare la nostra tecnologia, durata e prestazione nella gara di endurance più famosa al mondo. Siamo orgogliosi di essere stati scelti per questa sfida".

Gerard Neveu, grande boss del WEC e della ELMS, ha aggiunto: "Siamo orgogliosi di avere un partne premium come Goodyear e i nostri team di LMP2 trarranno vantaggio da un supporto professionale di alto livello, che garantirà una concorrenza molto serrata nella categoria".