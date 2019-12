Natale da passare con il pallottoliere in una mano ed il calendario nell'altra, in casa G-Drive Racing. Il team di Roman Rusinov è alle prese con un grattacapo importante, dovuto alla necessità di far combaciare i vari impegni dei suoi piloti con le gare programmate per il 2020.

Da un lato abbiamo il due volte Campione di Formula E, Jean-Eric Vergne, intenzionato a conquistare il terzo sigillo nella categoria elettrica con DS-Techeetah, mentre dall'altra abbiamo Job van Uitert che ha appena siglato un contratto con i rivali della United Autosport.

Rusinov, quindi, si sente un po' alle strette dal momento che il round di apertura della stagione 2020 dell'ELMS combacia con l'E-Prix di Roma.

“Vorrei fare la stagione completa del WEC, ma bisogna che tutti i tasselli combacino”, commenta Rusinov a Motorsport.com.

“Adoro il WEC, ma per gareggiarvi è necessario che si incastrino più tessere dello stesso mosaico, non è una scelta che dipende solo da me. È qualcosa che riguarda anche i piloti del nostro team e, in base agli impegni di tutti, vedremo su quale campionato concentrarci”.

I nomi caldi per il sedile G-Drive sono Harrison Newey, Mikkel Jensen e Colin Noble, oltre all'esperto Roberto Merhi.

“Stiamo testando piloti per tutte le esigenze, così se JEV non fosse in grado di correre sempre con noi in base ai suoi impegni in Formula E, potremmo sostituirlo nel migliore dei modi. Se ci si ferma a guardare il calendario della Formula E, ci si accorge immediatamente come sarà difficile per lui essere sempre con noi”.

Rusinov poi prova a spingersi oltre il 2020, quando arriverà la categoria LM Hypercar in quel di Le Mans.

“Per correre in quella classe bisogna capire quanto costerà. Dal mio punto di vista è ancora presto per dirlo, ma mi piacerebbe che Aurus – la partner tecnica di G-Drive, ndr. - possa sviluppare un'auto per quella categoria. Non è una decisione che devo prendere da solo, anche se è il mio sogno”, conclude Rusinov.