Fisichella: "Matrimonio tra WEC e IMSA cosa positiva"

Il Mondiale Endurance è quasi al giro di boa: dopo le due tappe statunitensi di Sebring ed Austin, si tornerà a Le Mans per disputare la leggendaria 24 Ore. Giancarlo Fisichella, che ha già avuto il privilegio di aggiudicarsi in due occasioni la vittoria della gara per antonomasia, ci parla di quello che si aspetta per il prosieguo della stagione del WEC.

L'ex pilota di Formula 1, inoltre, ci offre il proprio personale punto di vista sull'accordo tra WEC ed IMSA, senza nascondere la voglia di vedere un'hypercar firmata Ferrari al via.