Ferrari GT: con l'appello di Parigi vinta la 4 Ore di Shanghai

L’appello è stato discusso il 28 gennaio, ma la sentenza è stata resa nota solo ieri sera: la Ferrari si è vista restituire la vittoria nella classe GTE/Pro nella 4 Ore di Shanghai valida quale terza prova del WEC 2019/2020.

La AF Corse, pienamente supportata dalla Ferrari, ha vinto l’appello contro l’esclusione della 488 GTE #51 guidata James Calado e Alessandro Pier Guidi sancita nelle verifiche post gara con la decisione numero 29 sancita del collegio dei commissari sportivi nella quale i tecnici della FIA sostenevano che la Ferrari non sarebbe risultata conforme al regolamento tecnico del mondiale endurance a causa di un'irregolarità relativa all'altezza da terra.

Un punto dello splitter anteriore non rispettava i 50mm minimi: l’AF Corse è riuscita a dimostrare che l’anomalia era frutto di un contatto all’anteriore con la Porsche 911 RSR #92 e che, comunque, Calado e Per Guidi non avevano tratto alcuna vantaggio prestazionale dalla piccola deformazione dello splitter.