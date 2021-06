Ferrari a Le Mans insieme ad AF Corse nel programma LMH

La Ferrari aggiunge un altro tassello importante al programma Le Mans Hypercar (LMH) che porterà la Casa del Cavallino a essere protagonista nella nuova top class del WEC a partire dal 2023: lo staff di Competizioni GT, infatti, godrà della collaborazione di AF Corse per la gestione della squadra, proseguendo un sodalizio che funziona da tantissimi anni con successo.

Il team sarà iscritto al campionato con la denominazione “Ferrari – AF Corse”, proseguendo un percorso vincente iniziato nel FIA GT 2006 con la F430 GT2 che portò il titolo team, piloti e Costruttori già nella stagione di esordio.

Dal connubio tra Ferrari e AF Corse sono nati gran parte dei successi GT degli anni recenti e tutti quelli ottenuti nel WEC a partire dal suo lancio nel 2012. Sei titoli team e piloti per AF Corse, cinque Costruttori per Ferrari nelle classi LMGTE Pro e LMGTE Am, impreziositi dai tre trionfi di classe alla 24 Ore di Le Mans.

Antonello Coletta, Head of Ferrari Attività Sportive GT, è soddisfatto: “L’annuncio odierno pone un tassello importante nel cammino di avvicinamento al debutto della nostra LMH nel Campionato Mondiale Endurance. Siamo contenti di poter avere al nostro fianco un partner affidabile come AF Corse anche per questo progetto”.

“La relazione che lega Ferrari ad AF Corse è molto forte da tempo come è possibile vedere nel FIA WEC, in cui le nostre 488 GTE ufficiali sono gestite assieme al team piacentino. Ci auguriamo di continuare un percorso assieme ricco di soddisfazioni, come lo sono stati gli anni di collaborazione sportiva fin qui vissuti”.

Ovviamente è molto contento anche Amato Ferrari, titolare di AF Corse:

“Siamo orgogliosi di questo annuncio, è il coronamento di un sogno e il riconoscimento per il grande impegno profuso in questi anni. Quella con Ferrari è una collaborazione vincente iniziata nel 2006 e sono molto contento di poterla proseguire nel progetto LMH. Siamo partiti immediatamente con grande entusiasmo per organizzarci e potenziare ulteriormente il nostro livello per farci trovare pronti a questa nuova sfida”.