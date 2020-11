DragonSpeed con Montoya nel WEC e Lux a Daytona in LMP2

La DragonSpeed ha confermato la sua partecipazione alla 24h di Daytona, primo round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2021 che si terrà a gennaio con Eric Lux, piazzando anche il gran colpo di Juan-Pablo Montoya per la stagione intera del FIA WEC.

La squadra americana schiererà come sempre una Oreca 07-Gibson (nuovo telaio, per la precisione) in Classe LMP2 e il primo pilota scelto per condurla nell'appuntamento di apertura statunitense è l'esperto Eric Lux.

Il 32enne nativo di Williamsville ha già alle spalle diverse partecipazioni a Daytona e ha appena acquisito lo status di pilota-Bronze, dunque secondo i nuovi regolamenti può essere un buon inserimento per il team diretto da Elton Julian.

"In diverse occasioni sono andato vicino al successo e ora avrò modo di correre a Daytona con la giusta auto, squadra e compagni - spiega Lux - Ho conosciuto Elton negli ultimi 10 anni come compagno, proprietario di una squadra e amico, osservandolo con attenzione nel vincere l'edizione passata della 24h. Mi fido ciecamente di lui e del suo staff, sono sicuro che adotteranno la strategia migliore anche stavolta".

Montoya nel WEC farà equipaggio con i confermati Henrik Hedman e Ben Hanley.

“Sono entusiasta di unirmi a DragonSpeed per l'intera stagione 2021 nel WEC - dice JPM - Quest'anno abbiamo vissuto una fantastica esperienza a Le Mans assieme e non vedo l'ora di essere di nuovo in azione con loro in altri eventi classici. E' una grande squadra".

Julian ha aggiunto: "Non vediamo l'ora di dare il massimo supporto ad Eric per ottenere la sua prima vittoria a Daytona, così come nell'annunciare i piloti che saranno con lui per dargli una mano. Abbiamo la stessa formazione del team che ha già vinto a Daytona negli ultimi due anni, quindi siamo pronti a fare tripletta".

"Sono felicissimo di poter annunciare anche la squadra per il WEC dopo un anno veramente difficile, ma siamo tutti carichi per ottenere grandi risultati con Henrik e i suoi colleghi. Lui e Ben continueranno assieme, mentre Juan ha una vastissima esperienza che mi dà una enorme fiducia sul potenziale da sfruttare non solo in categoria, ma anche a livello assoluto".