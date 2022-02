Doctor F1 | Ceccarelli: "Come si prepara una 24 ore"

Provate a pensare a cosa voglia dire correre una ara automobilistica di 24 ore di durata, come Le Mans, Spa o Daytona, solamente per citarne alcune delle più celebri. Nulla è lasciato al caso: il set-up della vettura è un perfetto compromesso tra le indicazioni dei vari piloti, gli ingegneri sono pronti a valutare ogni possibile cambio di strategia in qualsiasi momento della gara, gli addetti al meteo non perdono d'occhio una sola previsione, mentre i meccanici sono sempre pronti per qualsiasi situazione si pari loro innanzi.

Ed i piloti? Bhé, ovviamente anche loro sono "coccolati" nel migliore dei modi. In questa puntata di Doctor F1, vi mostriamo da vicino cosa significhi gestire ed organizzare al meglio le cure di chi stringe tra le mani un volante in una gara lunga un giorno, dall'alimentazione al riposo, grazie all'equipe medica del dottor Riccardo Ceccarelli di Formula Medicine.