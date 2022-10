Diretta streaming: segui la presentazione della Ferrari Hypercar Il sogno si sta trasformando in realtà: alle 20:50 durante la serata di gala che si sta svolgendo all'Enzo e Dino Ferrari di Imola in occasione delle Finali Mondiali Ferrari 2022 verranno tolti i veli dal Prototipo che avrà la missione di lottare per il titolo mondiale endurance e per la classifiica assoluta alla 24 Ore di Le Mans 50 anni dopo l'ultima apparizione. Vivete lo streaming LIve con noi e poi non vi perdete gli approfondimenti che vi abbiamo preparato...