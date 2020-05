Dijon 1990: il debutto di Schumacher in Endurance

Siediti e goditi questo episodio eccezionale, dai ricchi archivi di Duke Classic, disponibile gratuitamente su Motorsport.tv. Michael Schumacher, che stava correndo con il Mercedes Junior Team proprio come Karl Wendlinger e Heinz-Harald Frentzen, fece il suo debutto al World Sports Car Championship (che divenne WEC) quel giorno. O meglio lui era alla sua prima gara da quando era stato precedentemente squalificato a Silverstone dopo aver ricevuto assistenza sterna a causa di un guasto al cambio durante le qualifiche. I marshall avevano quindi escluso la Mercedes che condivideva con Jochen Mass, e la sua prima gara era stata quindi rinviata.

A Dijon, il futuro sette volte campione del mondo di F1 si è distinto con una staffetta superba, dopo aver preso il testimone di Mass alla Sauber Mercedes C11 # 2, una delle auto del Gruppo C più veloci e competitive emblematico della storia. Il tedesco ha subito superato la Jaguar di Andy Wallace, quindi ha inseguito l'auto numero 1 guidata da Mauro Baldi, nonostante un turbo più basso.

Schumacher è riuscito a dimezzare il suo ritardo sulla vettura di testa, poi Baldi è entrato per primo ai box, permettendo al tedesco di prendere la guida brevemente prima di consegnare la ruota a Mass. Baldi, ha lasciato il posto a Jean-Louis Schlesser, che ha resistito e alla fine ha vinto con quattro secondi di margine. Questa staffetta di Schumacher, tuttavia, ha contribuito a mantenere la pressione e ha permesso alla Mercedes di firmare una doppietta. È stato anche il primo podio di una lunga serie per Schumacher sulla scena internazionale.

