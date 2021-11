Corvette: doppio impegno IMSA-WEC nel 2022. Nel 2024 arriva la GT3 clienti

Antonio Garcia e Jordan Taylor correranno con una Corvette C8.R nella nuova categoria GTD Pro dell'IMSA, disputando l'intera stagione, mentre per le gare endurance si unirà a loro anche Nicky Catsburg.

Nel FIA WEC, Nick Tandy e Tommy Milner guideranno la C8.R in classe di GTE Pro, con Alexander Sims a rinforzare l'equipaggio nella tappe più lunghe. Entrambe le vetture poi parteciperanno alla 24 Ore di le Mans.

Sarà la prima volta nella storia di Corvette Racing che la squadra parteciperà ai due principali campionati endurance.

"Questo è il programma più ambizioso che Corvette Racing ha affrontato nei suoi quasi 25 anni di competizioni", ha detto Jim Campbell, vicepresidente performance e motorsport di Chevrolet. "Sarà un onore correre sia in IMSA che nel WEC, su alcune delle piste più belle del mondo".

Rispetto alla C8.R GT Le Mans che sarà utilizzata per l'ultima volta questo sabato alla Petit Le Mans, la Corvette C8.R GTD Pro correrà con un profilo alare rivisto, con pneumatici Michelin specifici, e avrà una potenza leggermente ridotta sul suo V8 da 5,5 litri, come da regolamento GTD. Sarà inoltre adottato il sistema ABS, testato dal team nella gara di Belle Isle dello scorso giugno.

Nel WEC, la stagione 2022 per Tandy e Milner inizierà con la 1.000 Miglia di Sebring il 18 marzo, in una doppietta con l'IMSA, che invece disputerà la sua 12 ore il giorno successivo. Monza, Fuji e Bahrain invece saranno piste completamente nuove per il team.

Il nuovo programma GT3 di Corvette

La Chevrolet ha anche confermato che venderò le Corvette Z06 GT3.R per l'inizio della stagione 2024. Basata sulla Z06 stradale - la versione da 670 cavalli della C8 Stingray, che sarà messa in vendita la prossima estate - la GT3.R condividerà lo stesso telaio in alluminio, con un nuovo motore LT6 modificato per le corse, e caratteristiche aerodinamiche simili.

E' la prima volta che Chevrolet offre una Corvette da corsa chiavi in mano, pensata per i clienti e che possa correre in un'ampia varietà di campionati GT3.

Mark Stielow, direttore degli ingegneri del reparto motorsport Chevrolet, ha dichiarato: "E' un momento emozionante per Corvette, prima con il lancio della Z06 stradale e ora con la conferma che arriverà la Corvette Z06 GT3.R per i clienti. Questo permetterà per la prima volta ai clienti di correre con una Corvette che ha beneficiato della ricca storia di Corvette Racing".

I prezzi e le opzioni relative al pacchetto di supporto saranno confermati in un secondo momento.