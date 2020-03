Consiglio Mondiale: ecco il calendario 2020/2021 del WEC

Il Consiglio Mondiale del Motorsport riunitosi oggi a Ginevra ha approvato il calendario della prossima Superstagione del WEC, che scatterà il prossimo 5 settembre in Inghilterra con la 6 Ore di Silverstone e che terminerà nel modo più spettacolare il 12-13 giugno 2021 con la 24 Ore di Le Mans.

Ecco il calendario 2020/2021

5 Settembre 2020 Regno Unito 6 Ore di Silverstone 4 Ottobre 2020 Italia 6 Ore di Monza 1 Novembre 2020 Giappone 6 Ore del Fuji 5 Dicembre 2020 Bahrain 8 Ore del Bahrain 6 Febbraio 2021 Sudafrica 6 Ore di Kyalami 19 Marzo 2021 Stati Uniti 1000 Miglia di Sebring (8 hours) 24 Aprile 2021 Belgio TOTAL 6 Ore di Spa-Francorchamps 12-13 Giugno 2021 Francia 24 Ore di Le Mans

Il Consiglio Mondiale ha anche approvato i principi generali di una piattaforma di convergenza che costituirà la base della classe top dei prototipi del Mondiale Endurance. Questa manterrà l'attuale regolamento tecnico FIA WEC, incluse le Hypercar di Le Mans. Le vetture Le Mans Hypercar e le LMDh saranno racchiuse in un'unica categoria al top del WEC.

Le vetture LMDh saranno basate su un nuovo telaio, comune sia al WEC che alla classe più importante dell'IMSA Weathertech SportsCar Championship.

Importante anche la voce che indica come le prestazioni di unità di potenza, caratteristiche aerodinamiche e peso delle vetture saranno allineate sia per le Hypercar di Le Mans che per le vetture LMDh, in modo da garantire che entrambe possano operare nella medesima finestra prestazionale.