Cassidy debutterà nel WEC con Eurasia a Spa-Francorchamps

Il campione di Super Formula Nick Cassidy farà il suo debutto nel World Endurance Championship il mese prossimo, correndo nella classe LMP2 in quello che sarà il penultimo appuntamento della Superstagione 2019/2020 che si terrà sul celebre tracciato belga di Spa-Francorchamps.

Il pilota neozelandese è stato scelto dal team Eurasia - con cui corre già le Asian Le Mans Series - e diverrà il compagno di squadra di Danial Gaunt e Nobuya Yamanaka. I tre correranno al volante di una Ligier JS P217 nella 6 ore prevista il prossimo 25 aprile.

Cassidy sostituirà Shane van Gisbergen, che correrà senza problemi la 24 Ore di Le Mans con Gaunt e Yamanaka, ma non potrà correre a Spa per la concomitanza della gara di Supercars.

"Abbiamo già corso prima a Spa, ma questa sarà per noi la prima volta con una Ligier LMP2", ha dichiarato Mark Goddard, boss del team. "Non vediamo l'ora di correre con le vetture WEC e di prepararci anche in vista della 24 Ore di Le Mans".

"Abbiamo con noi piloti che conosciamo bene, dunque l'obiettivo è quello di imparare il più possibile e affinare ulteriormente conoscenza e assetti della Ligier per prepararci al meglio alla 24 Ore di Le Mans".