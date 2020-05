Brown: "McLaren molto interessata ai nuovi regolamenti LMDh"

Questo è quello che ha dichiarato Zak Brown, AD della scuderia di Woking, parlando in esclusiva con Motorsport.com nell'intervista del ciclo #thinkingforward, nella quale è venuto fuori come argomento quello delle nuove norme per i prototipi DPi che corrono negli Stati Uniti e quelli del WEC.

L'Automobile Club de l'Ouest avrebbe dovuto renderli noti in occasione della 12h di Sebring, poi la pandemia di Coronavirus ha rimandato tutto.

In McLaren più che una vettura Hypercar c'è grande interesse per una LMDh, visto che sarebbe un ritorno alle gare di questo genere dopo la vittoria del 1995 alla 24h di Le Mans, seppur i guai finanziari legati al Covid-19 per ora non consentano conferme o smentite.

"Penso che questi nuovi regolamenti siano grandiosi - spiega Brown alla nostra testata - Lo scorso weekend c'è stato un ottimo incontro tecnico tra ACO, FIA e IMSA, sono arrivati alla condizione ideale, quindi mi complimento con loro per aver stilato queste nuove norme che, secondo me, sono molto attraenti".

"Non è una novità di oggi che in McLaren si guardi anche ad altre discipline, seppur i problemi dovuti al COVID-19 non ci consentano di muoverci in certe direzioni per ora. Ma a parte questo, è assolutamente vero che ci interessa tornare a competere in questa categoria. Dobbiamo solo capire di cosa c'è bisogno, quando finirà la crisi, come diverrà il mondo e la Formula 1".

"Affrontare una nuova avventura nel motorsport è solo questione di tempo, bisogna essere ben preparati, ma i regolamenti che hanno stilato oggi sono entusiasmanti per la McLaren. Aspettiamo solo di capire come girerà il mondo attorno a noi, tutto qui".

Informazioni aggiuntive di Jonathan Noble e James Allen