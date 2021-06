BoP WEC: Toyota e Alpine più pesanti a Portimao

Ci sono alcuni cambiamenti importanti per quanto riguarda il Balance of Performance del FIA World Endurance Championship, che nel weekend sarà di scena all'Algave per la 8h di Portimao.

Il secondo round stagionale della serie vedrà il debutto nella Classe Hypercar - quella principale, per intenderci - della nuovissima Glickenhaus, dunque sono stati rivisti i parametri per Toyota e Alpine.

La 007 LMH della Scuderia tedesco-statunitense farà il suo esordio sul suo peso minimo di 1030kg (come previsto per i prototipi a 2 ruote motrici), con il motore Pipo che potrà sfruttare una potenza di 520kW (697CV), con 965MJ per stint.

Le Toyota GR010 Hybrid sono invece state appesantite con 26kg di zavorra, salendo così a 1066kg, con 962MJ per stint da sfruttare (2 in meno rispetto a Spa-Francorchamps, indicativamente attorno ai 7CV totali)

La 'vecchia' LMP1 A480 della Alpine sarà invece sui 952kg (+22kg dal Belgio) e anch'essa con 2MJ in meno (circa 5CV).

Natualmente le caratteristiche del tracciato portoghese sono molto diverse rispetto a quelle di Spa, dunque non ci sarà da sorprendersi se avremo ancora lamentele circa i valori in campo con le LMP2.

In Belgio la Toyota aveva messo in scena uno stucchevole teatrino, che poi era crollato una volta viste le velocità in gara. La FIA ha negato categoricamente che ci possano essere ulteriori modifiche al BoP delle LMP2, per cui prepariamoci, tenendo conto particolarmente che l'avvento di una macchina nuova come la Glickenhaus andrà per ovvi motivi a porre nuovi parametri e scombinare i piani.

Infine c'è da segnalare che non abbiamo cambiamenti per le LMGTE Pro di Ferrari e Porsche, che quindi restano con il medesimo BoP di Spa. Le Ferrari sono così sui 1260kg e le Porsche 1259kg. Queste ultime avranno un restrittore di 30,3 mm di diametro.