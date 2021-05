Allarme Ratel: "Le GT3 a Le Mans da ufficiali sono una condanna"

Stéphane Ratel ha lanciato l'allarme: le vetture GT3 debbono mantenere il concetto di base del Customer Racing, ossia delle corse riservate ai clienti, e non agli ufficiali completi.

Da diverso tempo si sta sentendo parlare dei problemi legati ai costi delle GTE, tant'è che l'IMSA l'anno prossimo le ha già tolte dalle sue categorie, mentre per il FIA WEC la cosa al momento non è stata decisa, seppur sia evidente che in Classe LMGTE Pro i guai siano palesi, essendo rimaste solo Ferrari e Porsche, più Corvette in qualche uscita sporadica.

Il patròn di SRO Motorsports, che con il GT World Challenge e l'Intercontinental GT Challenge sta facendo grandissimi numeri schierando le GT3, è convintissimo che la scelta migliore sia mantenere la categoria così com'è, senza alzare l'asticella correndo dei rischi.

"Il regolamento GT3 è stato creato quando la categoria Gran Turismo ha avuto problemi seri e l'idea era quella che fosse legata alle corse clienti. Tale deve rimanere, altrimenti è condannata", ha detto Ratel a Motorsport.com.

"ACO e DTM hanno scelto di usarla e ora sento parlare anche di Le Mans. Ecco che sta diventando di nuovo qualcosa per gli ufficiali e quando succede ciò, tutte le categorie vanno a morire perché i costi aumentano a dismisura".

Il 57enne francese non sbatte i pugni sul tavolo, ma vuole far capire alle Case che si debbono limitare al supporto dato ai team clienti, mentre alle altre organizzazioni si limita a dire che fare certe scelte non ha molto senso.

"L'idea di mischiare piloti professionisti ad amatori è perfetta e sicura, creare una Classe PRO è rischiosissimo, quindi sono domande che vanno poste ad ACO".

"Per quanto mi riguarda, non mi risulta che ci sia qualcuno di ACO realmente intenzionato a fare qualcosa del genere. Bisogna stare attenti e valutare bene tutte le opzioni quando si parla di GT3".

"A Le Mans arriveranno le LMH e le LMDh, che bisogno avranno di schierare pure le GT3? Per me non esiste, hanno già una griglia di altissimo livello e sarà una Classe fantastica".