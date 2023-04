WEC | Primo test Isotta: "Vediamo come si comporta la creatura"

Si avvicina l'esordio in pista della Isotta Fraschini, che la prossima settimana si recherà a Vallelunga per effettuare il primo test in assoluto con la sua Hypercar.

La Tipo 6 LMH Competizione sarà di scena sul tracciato di Campagnano intitolato a Piero Taruffi martedì 11 e mercoledì 12, dando il via al lungo percorso di raccolta dati e sviluppo in vista del debutto nel FIA World Endurance Championship previsto per la 6h di Monza a luglio.

La notizia è delle prove è stata ufficializzata mercoledì scorso e in questi giorni i tecnici di Michelotto Engineering hanno lavorato alacremente per assemblare il primo modello di Test-Car della Tipo 6, ancora in livrea nero-carbonio per questi primi km.

"Il giorno del primo collaudo è arrivato, stiamo completando la macchina, che al momento è ancora in allestimento. Ancora qualche giorno e riceveremo le carrozzerie, poi lunedì partiremo per andare a Vallelunga", afferma il Direttore Sportivo, Claudio Berro, nel video dove viene mostrato il prototipo in fase di montaggio.

"E' chiaro il primo test di un'auto nuova per un marchio così importante come Isotta Fraschini è un'emozione per tutti noi, quindi non ci resta che partire e andare a vedere questa creatura come si comporterà in pista".

Al volante ci sarà il veterano Maurizio Mediani, collaboratore e collaudatore di Michelotto che ha seguito il progetto fin dalle prime fasi di simulazione, dunque perfetto per analizzare la comparazione dei dati che verranno raccolti in pista.

Successivamente si tornerà in fabbrica per continuare ad affinare il mezzo tra galleria del vento e prove al banco, poi in maggio verranno organizzati altri test che porteranno successivamente all'omologazione di FIA e Automobile Club de l'Ouest per prendere parte al campionato.