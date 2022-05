W Series | Terzo successo di fila per la Chadwick a Barcellona

Continua inarrestabile la cavalcata di Jamie Chadwick in W Series. La campionessa in carica, dopo aver vinto le due gare inaugurali di Miami, si è imposta anche a Barcellona ottenendo il terzo successo consecutivo su tre corse, e la quinta vittoria di fila se si considera anche il 2021.

Abbi Pulling ha provato nel finale ad impensierire la portacolori del Jenner Racing, ma ha dovuto accontentarsi del secondo gradino del podio complice un tracciato non favorevole per i sorpassi come quello del Montmelò.

La Chadwikc è scattata bene dalla pole ed ha mantenuto il comando, mentre la Pulling ha sfruttato al meglio la partenza dal lato più gommato per sopravanzare la Powell e portarsi in seconda piazza. Alle loto spalle Emma Kimilainen ha compiuto la stessa manovra su Beitske Visser in curva 1.

Poche le emozioni in pista complici anche le temperature elevate che hanno obbligato le atlete a gestire le gomme. Questo ha portato ad un scambio di giri veloci tra le prime tre con la Chadwick che ha sempre mantenuto un margine di circa mezzo secondo sulla Pulling.

Negli ultimi due giri la Pulling ha provato ad indurre in errore la Chadwick, ma la due volte campionessa non ha commesso alcuna sbavatura ed è transitata in prima posizione sotto la bandiera a scacchi davanti alla Pulling ed Alice Powell.

Quarto posto in solitaria per Emma Kimilainen davanti alla Visser, mentre le spagnole Marta Garcia e Belen Garcia hanno chiuso la gara di casa in sesta e settima posizione.

La top 10 si è completata con Fabien Wohlwend nona davanti a Sarah Moorre brava a superare Jess Hawkins a metà gara.

La W Series tornerà in pista a Silversone nel weekend dall’1 al 3 luglio.