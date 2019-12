W Series: svelata la livrea con sponsor ROKiT per il 2020

La compagnia di telecomunicazioni globale, sponsor anche del team Venturi in Formula E e del fratello di Lewis Hamiton, Nic, nel BTCC nel 2019, ha sottoscritto un contratto pluriennale di sponsorizzazione con la W Series.

Il logo ROKiT apparirà su tutte e 20 le monoposto della categoria e sulle tute delle partecipanti a partire da questa stagione.

ROKiT è diventato il primo sponsor del campionato da quando la serie è stata lanciata nell’ottobre 2018.

Jonathan Kendrick, responsabile di ROKiT, ha affermato: “Siamo stupiti dei progressi e dei successi ottenuti dalla W Series da quando è entrata nell’universo del motorsport, e vogliamo essere una grande parte dei futuri sviluppi dei prossimi anni”.

“Proprio come la W Series, ROKiT è una compagnia giovane ed ambiziosa. Questa partnership è assolutamente ideale per noi”.

Una monoposto della W Series con la livrea ornata del logo ROKiT è stata svelata in occasione degli Autosport Award al Grosvenor House Hotel la scorsa domenica, mentre la livrea definitiva che sarà adottat in gara sarà mostrata ad inizio della stagione 2020.

Catherine Bond Muir, CEO della W Sereis, ha dichiato: “Vogliamo dare il nostro benvenuto a ROKiT nella W Series. La sua mission combacia perfettamente con lo spirito della categoria, ovvero quello di cambiare l’aspetto del motorsport. Siamo lieti di poter correre insieme nei prossimi anni”.

“E’ altrettanto eccitante vedere un brand già presente in Formula 1, in Formula E ed in altre categorie. Ci aspettiamo che il loro supporto alle donne nel motorsport emerga anche nel 2020”.

Saranno sei gli appuntamenti programmati per la prossima stagione, che inizierà in Russia sul nuovo tracciato Igora Drive, ma altre gare saranno aggiunte a breve.