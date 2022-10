W Series | Stagione chiusa in anticipo, Chadwick campionessa

Dopo il Gran Premio di Singapore è emerso che la W Series non sarà in grado di completare la stagione pianificata, a seguito del fallimento di un accordo contrattuale con un investitore americano. Era stata imposta una scadenza di una settimana per decidere se portare avanti le ultime tre gare come categoria di supporto alla Formula 1, in programma negli Stati Uniti e in Messico con una doppietta. Tuttavia è stato annunciato nella giornata di lunedì che la serie è stata chiusa in anticipo.

La W Series ha dichiarato che la decisione “è stata presa concentrandosi sul processo di raccolta fondi per garantire la longevità e la salute finanziaria della W Series nel 2023”. La stagione ha visto disputare sette gare, superando così il requisito minimo delle sei gare per dichiararla ufficiale, e Jamie Chadwick ha conquistato così il suo terzo titolo. Chadwick ha ottenuto cinque vittorie durante la stagione, chiudendo con 50 punti di vantaggio su Beitske Visser, seconda classificata. Alice Powell completa la top 3, restando altri 7 punti alle spalle di Visser.

Bond Muir, CEO della W Series, ha parlato con diversi media, tra cui Motorsport.com, affermando che ci sono stati interessi da parte di potenziali investitori da quando sono emerse le difficoltà finanziare, dandole fiducia in vista di un ritorno della serie nel 2023: “Abbiamo avuto offerte da un diverso numero di persone, ma il problema è che i soldi non piovono dal cielo e le persone devono passare attraverso la diligenza dovuta”.

Partenza Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

“Fino allo scorso weekend credevamo che ci fosse la possibilità di arrivare almeno ad Austin, ma abbiamo dovuto rinunciare perché ci sono delle scadenze sui pagamenti e cose che dovevano essere fatte. Avremmo potuto continuare per un paio di settimane, ma oggi abbiamo dovuto prendere una decisione pragmatica. Per il futuro, il messaggio principale è che sono estremamente fiduciosa del fatto che la W Series si farà il prossimo anno”.

Bond Muir ha informato le ragazze della W Series nel primo pomeriggio di lunedì e ha dichiarato che il campionato si impegna a mantenere la struttura attuale anche in futuro per garantire che non siano le ragazze a dover finanziare i propri posti: "Credo che siano preoccupate per la struttura dell'attività in futuro e per la possibilità che venga chiesto loro di fornire denaro l'anno prossimo. Ho detto che per quanto ci riguarda, al momento vogliamo mantenere il DNA della W Series e che è nostra intenzione continuare a sostenere tutte le spese per le ragazze. Abbiamo sempre detto che il nostro obiettivo è trovare le ragazze più veloci, non quelle più ricche".

Bond Muir si aspetta ancora che la W Series paghi i premi in denaro per le ragazze in base alla loro posizione finale, nonostante la stagione ridotta. La tre volte campionessa Chadwick riceverà il primo premio di 500.000 dollari, mentre l’altro milione di dollari verrà distribuito tra le altre ragazze: "Al momento mi aspetto che venga pagato. Non posso dirlo al 100% fino a quando non ci sarà il denaro, oltre a tutto il resto e al capitale circolante per l'attività futura. Ma al momento non vedo alcun motivo per cui ciò non avvenga".