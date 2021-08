W Series, Spa: terribile incidente all'Eau Rouge nelle Qualifiche

Spa-Francorchamps, per la precisione l'Eau Rouge e il Raidillon, sono state teatro questo pomeriggio di un terribile incidente avvenuto nel corso delle Qualifiche delle W Series, categoria tutta al femminile che da quest'anno è di supporto alla Formula 1.

L'incidente, avvenuto pochi istanti dopo l'arrivo della pioggia, che ha reso la pista belga viscida e insidiosa, ha coinvolto ben 6 monoposto. Si tratta di quelle di Abbie Eaton, Belen Garcia, Fabienne Wohlwend, Sarah Moore, Ayla Agren e Beitske Visser.

Arrivate in cima alla curva, le monoposto delle ragazze citate poco fa sono finite fuori pista, centrando le barriere interne. Questo ha riportato le prime monoposto uscite di pista al centro della stessa dopo aver rimbalzato contro le barriere. A quel punto nulla avrebbe potuto bloccare la carambola, che si è regolarmente verificata.

Spettacolare il volo di Beitske Visser, la quale, dopo essere stata urtata dalla monoposto della Wohlwend, è decollata sulle barriere in gomma. In seguito è riatterrata in pista, ma è stata centrata da un'altra monoposto.

Fortunatamente tutte le ragazze coinvolte nel terribile incidente sono uscite dalle rispettive monoposto con le proprie gambe, ma tutte sono state oggetto di valutazioni mediche per scongiurare danni a livello fisico.

Due di essere, Ayla Agren e Beitske Visser, sono state trasferite all'ospedale per ulteriori accertamenti. Si tratta dei piloti che hanno subito i contatti più duri nella carambola tra l'Eau Rouge a il Raidillon.

La sessione di qualifiche è ripartita 30 minuti dopo l'incidente ed è stata disputata da appena 12 monoposto, quelle rimaste. Per la cronaca, la pole position è stata colta da Jamie Chadwick davanti alla rivale per il titolo Alice Powell.