W Series: monologo di Jamie Chadwick in Ungheria

Jamie Chadwick ha dettato legge in Ungheria. La campionessa in carica, dopo aver messo il proprio nome in vetta in tutte le classifiche delle sessioni si qui disputate, ha conquistato il secondo successo stagionale condito dal giro più veloce della gara.

Grazie a questo successo la Chadwick è adesso al comando della classifica dopo aver scavalcato la Powell, anche le vittoriosa in due appuntamenti sui quattro sin qui disputata ed oggi giunta in seconda posizione.

Terzo gradino del podio per Nera Marti, al primo podio nella serie, brava a precedere la compagna di team Irina Sidorkova.

La Chadwick ha condotto dal primo all’ultimo giro nonostante la Powell abbia provato a beffarla al via, mentre alle spalle delle prime due la Sidorkova è riuscita a sopravanzare la Visser in curva 3 portandosi in quarta piazza. D

Fabienne Wohlwend ha perso l’ala anteriore dopo un contatto al primo giro ed è stata costretta ad una sosta imprevista ai box per poi ritirarsi al giro 11.

Chadwick e la Powell hanno subito preso il largo sul resto del gruppo con la prima che ha potuto vantare 1’’4 sulla diretta rivale in classifica ed il resto delle rivali a 5 secondi di ritardo.

Al quattordicesimo giro Miki Koyama ed Abbie Eaton sono entrate in contatto mentre erano in lotta per la dodicesima posizione e l’incidente sarà investigato dai commissari, mentre nelle battute finali si è assistito al duello tra la Kimilainen e Marta Garcia per la sesta piazza che ha visto prevalere la prima.