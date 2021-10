W Series: Marta Garcia svela perché ha saltato Gara 2 ad Austin

In occasione dell’ultima gara stagionale della W Series, andata in scena ad Austin, sulla griglia di partenza si è notata l’assenza di Marta Garcia e Abbie Eaton.

La pilota spagnola non ha specificato all’inizio quale fosse il problema che l’ha costretta a saltare Gara 2, ma ha poi voluto fare chiarezza tramite i suoi social media di aver sofferto di un attacco d’ansia e di aver dato priorità alla sua salute.

"Ciao, volevo solo farvi sapere che sto bene. Grazie per tutto il supporto" ha scritto la Garcia. "A volte sottovalutiamo la nostra salute mentale. Ho sofferto di ansia per molto tempo e questo problema mi ha tormentato per tutta questa stagione. Ieri ho sentito che dovevo dare la priorità alla mia salute".

Marta Garcia, precede Beitske Visser Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ben diverso è stato il problema patito da Abbie Eaton. L’inglese in Gara 1 ha subito una frattura da compressione di una vertebra dopo aver colpito un dissuasore posto all’esterno di un cordolo. La Eaton, dopo essere stata ricoverata in ospedale, ha bollato i cordoli come “ridicoli” dato che in una gara di F4 US un altro pilota aveva subito un infortunio simile.

Il messaggio di Marta Garcia è arrivato in un momento in cui si sta parlando della salute mentale nel motorsport. Recentemente è stato Lando Norris ad ammettere di aver sofferto di questo tipo di problemi nel corso della sua stagione di debutto in F1 nel 2019.

Anche Toto Wolff, in una intervista concessa a Motorsport.com, si è espresso sulla questione sottolineando l’impatto sulla salute mentale che avrà il prossimo calendario di 23 gare ed evidenziando come questo problema dovrà essere affrontato.