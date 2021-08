W Series: Kimilainen regola Chadwick a Spa-Francorchamps

Emma Kimilainen ha conquistato la sua seconda vittoria in W Series sul tracciato di Spa-Francorchamps riuscendo ad avere la meglio su Jamie Chadwick. La pilota finlandese, scattata dalla quarta casella, si è esaltata in condizioni di bagnato.

La Chadwick ha concluso sul secondo gradino del podio e con questo risultato mantiene il comando della classifica piloti, mentre Marta Garcia ha ottenuto il terzo posto e conquistato il primo podio della stagione.

La principale rivale della Chadwick, Alice Powell, ha chiuso in quarta posizione precedendo Caitline Wood.

La gara ha preso il via dietro safety car e la vettura di sicurezza è tornata in pit lane quando mancavano solo 16 minuti al termine delle operazioni. Al via la Chadwick ha preso subito un buon margine sulla Powell, mentre la Wood, Kimilainen e Marta Garcia sono arrivate affiancate al rettilineo del Kemmel.

La finlandese è riuscita ad avere la meglio lasciando la Wood e la Garcia in lotta tra di loro.

Dopo 18 minuti la Chadwick aveva un vantaggio di 2’’8 sulla Powell mentre la Kimilainen si trovava ad 1’’3 e poco dopo il distacco si è ridotto. Ad otto minuti dal termine la Kimilainen ha passato la Powell per buttarsi all’inseguimento della Chadwick.

Marta Garcia, autrice del giro più veloce poco prima, ha iniziato anche lei a pressare la Powell, mentre la Kimilainen, che girava tre secondi al giro più veloce della Chadwick, ha preso il comando delle operazioni quando mancavano 5 minuti al termine della corsa per poi godere subito di un vantaggio superiore al secondo.

Nel corso dell’ultimo giro la Garcia è riuscita ad avere la meglio sulla Powell conquistando così il primo podio stagionale, mentre la Wohlwend ha superato Nerea Marti ed ha così ottenuto la settima piazza.