W Series: Jamie Chadwick domina il secondo round in Austria

La campionessa in carica della W Series, Jamie Chadwick, è tornata al successo in occasione del secondo appuntamento della stagione in Austria mettendo in scena un vero e proprio dominio al Red Bull Ring. La portacolori del Veloce Racing, infatti, ha messo la propria firma sia nelle Libere, che in qualifica e gara.

Per la Chadwick si tratta di una rivincita dopo che lo scorso weekend aveva dovuto affrontare un inizio di campionato in salita chiudendo in rimonta in settima posizione.

Alle sue spalle ha ottenuto il secondo gradino del podio Irina Sidorkova, al primo trofeo dell’anno, mentre Emma Kimilainen ha chiuso in terza piazza.

L’intensa lotta tra Sarah Moore e Bruna Tomaselli ha consentito alla portacolori della Scuderia W di prevalere nella lotta per la quarta posizione, mentre Abbie Eaton ha avuto la meglio su Nerea Marti a pochi minuti dal termine della gara per centrare così la sesta piazza.

Beitske Visser dopo essere partita seconda ha stallato in griglia ed ha vanificato il risultato della qualifica retrocedendo in fondo al gruppo.

A 24 minuti dal termine la Chadwick si è trovata al comando in solitaria con 2 secondi di margine sulla Sidorkova. Al quinto giro Marti ha passato Moore per salire in quinta piazza, ma alla tornata successiva le due si sono scambiate nuovamente le posizioni.

All’ottavo passaggio Gosia Rdest è stata spedita in ghiaia dopo un contatto con Marta Garcia per poi tornare in pista, ma in fondo al gruppo.

A metà gara la Chadwick poteva vantare 5 secondi di vantaggio sulla diretta inseguitrice ed identico margine era presente tra la Kimilainen e la Tomaselli in terza e quarta posizione.

A meno di cinque minuti dal termine la Eaton ha compiuto la mossa decisiva sulla Marti per artigliare la sesta piazza, mentre nelle battute conclusive la Moore ha completato una gara tutta all’attacco infilando la Tomaselli e centrando così la quarta posizione.

