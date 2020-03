W Series: cancellati i test pre-stagionali di Valencia

La pandemia da coronavirus non fa distinzioni e frena anche le W Series. La categoria tutta al femminile del motorsport dovrà fare a meno dei test pre-stagionali che erano previsti all'inizio del mese di maggio sono stati cancellati.

Questi si sarebbero dovuti tenere sul tracciato dedicato alla memoria di Ricardo Tormo, che è situato a qualche chilometro da Valencia. Dunque il primo appuntamento ufficiale della seconda stagione assoluta della serie non sarà disputato.

Ora i promotori della categoria sono in contatto con quelli del DTM e della Formula 1 per capire come procedere per ciò che riguarda le 8 gare che compongono il calendario 2020 della serie.

6 delle 8 gare saranno di supporto alla serie tedesca dedicata alle vetture turismo, mentre le restanti due alla Formula 1.

Catherine Bond Muir, direttore esecutivo delle W Series, ha dichiarato: "Siamo in un territorio inesplorato, in una situazione fuori dal nostro controllo".

"La necessità di un allontanamento sociale ssieme alla limitazione degli spostamenti è difficile per molte aziende, compreso lo sport motoristico. In questi tempi così difficili inviamo supporto e amore a tutti i nostri piloti, al personale, ai partner, ai fan e ai media".