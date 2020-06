W Series: cancellata la stagione 2020

Per la sua seconda stagione, il campionato di monoposto riservato al gentil sesso aveva di nuovo in programma di correre nei weekend del DTM per sei appuntamenti, facendo il suo debutto nel contesto della Formula 1 in occasione dei Gran Premi degli Stati Uniti e del Messico.

Tuttavia, il DTM ha diffuso questa settimana un calendario rivisto in maniera radicale, nel quale sono stati cancellati tutti gli eventi in cui era prevista anche la presenza della W Series. Inoltre, al momento non c'è ancora la certezza assoluta che la Formula 1 potrà correre ad Austin ed a Città del Messico.

La serie aveva già annunciato un piano per disputare delle gare virtuali, ma oggi ha anche fatto sapere che queste saranno le uniche per il 2020.

Il comunicato che ha ufficializzato lo stop ha anche sottolineato l'intenzione di tornare in pista nel 2021, così come quella di mantenere lo slot come gara di supporto della Formula 1 negli Stati Uniti ed in Messico nella prossima stagione.

"Dopo il clamoroso successo della stagione di debutto della W Series nel 2019, la nostra decisione di non organizzare gare in pista fino al 2021 non è stata presa alla leggera" ha detto Catherine Muir, grande capo della serie.

"Tuttavia, stiamo già lavorando ad un nuovo ed entusiasmante calendario di gare per la W Series 2021 e siamo lieti di confermare che le nostre gare saranno presenti nel programma di supporto di alcuni Gran Premi di Formula 1, tra cui quello degli Stati Uniti ad Austin e quello del Messico all'Autodromo Hermanos Rodriguez".

La stagione inaugurale della W Series è stata vinta da Jamie Chadwick, development driver della Williams in Formula 1, che aveva già pianificato di proseguire nella serie per difendere il titolo.

Le prime 12 classificate del 2019 hanno ottenuto il diritto a tornare in griglia ed hanno tutte accettato di disputare una seconda stagione. Non è chiaro però se questo varrà anche per il 2021 o se ci sarà un nuovo processo di selezione.