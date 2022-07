W Series | Alice Powell ferma Jamie Chadwick all'Hungaroring

È stata Alice Powell ad interrompere la striscia di successi di Jamie Chadwick in W Series. Sul tracciato dell’Hungaroring la dominatrice del campionato è stata protagonista di una bella rimonta chiusa in seconda posizione alle spalle dell’inglese che ha conquistato il primo successo stagionale.

La gara è partita dietro safety car a causa delle condizioni umide della pista e subito Nerea Marti ha vissuto un momento di panico quando ha rischiato di andare a muro mentre scaldava le gomme.

Quando la vettura di sicurezza è tornata ai box la Powell ha mantenuto il comando seguita da Beitske Visser e Marta Garcia, mentre Jamie Chadwick ha subito iniziato a farsi largo sopravanzando prima Nerea Marti e poi la stessa Garcia.

Salita in terza posizione la portacolori del Jenner Racing ha iniziato a spingere per chiudere il gap dalle prime due girando un secondo più veloce per poi avere la meglio sulla Visser dopo aver faticato per qualche tornata per trovare il varco necessario.

Una volta giunta in seconda piazza la Chadwick ha provato ad insidiare Alice Powell ma, complice anche l’ingresso in pista della safety car per consentire ai commissari di rimuovere la monoposto di Bianca Bustamante ferma all’ingresso della pit lane, non ha mai trovato lo spunto per tentare l’assalto alla prima piazza.

La Powell ha così potuto celebrare il primo successo di questo 2022, insieme alla prima pole della stagione, che mette fine alla striscia di vittorie consecutive firmata Chadwick. La pilota del Jenner Racing ha poco da recriminare e grazie a questo risultato vede sempre più vicina la corona del terzo titolo.

Il podio si è completato con una solida Beitske Visser terza ed autrice di una prova solida. L’olandese non ha avuto il passo delle prime due ma ha portato a casa un piazzamento di rilievo.

Jamie Chadwick, Jenner Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ai piedi del podio ha chiuso Marta Garcia. La Spagnola, dopo il sorpasso subìto dalla Chadwick, non ha mai impensierito il trio di testa ed ha preceduto di pochi decimi una Abbi Pulling impegnata a tenere a bada una Fabienne Wohlwend pronta ad approfittare di ogni minima sbavatura ma impossibilitata a tentare l’assalto nei minuti conclusivi rimasti a disposizione dopo la neutralizzazione con safety car.

La top 10 si è completata con Sarah Moore in settima piazza davanti a Abbie Eaton, mentre Juju Noda, autrice di un bel sorpasso nelle fasi centrali della corsa, ha chiuso in nona posizione davanti a Bruna Tomaselli.