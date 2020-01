W Series: 2 concomitanze con la F1 nel 2020 ad Austin e Messico

La prima stagione delle W Series, categoria a 4 ruote tutta al femminile, ha suscitato grande interesse e consensi, tanto da portarla - nel suo secondo anno d'esistenza - a condividere due eventi con il Mondiale più prestigioso tra quelli organizzati dalla FIA: la Formula 1.

Accadrà proprio nel 2020, con le W Series che, dopo aver supportato 6 gare del DTM nel 2019, lo farà per 2 volte con la Formula 1. Questo accadrà ad Austin, per il Gran Premio degli Stati Uniti, e a Città del Messico, per il Gran Premio del Messico.

In quelle due occasioni, la Formula 1 non sarà supportata né dalla FIA F2, né dalla FIA F3. Per questo motivo, con il programma libero quasi per intero - se non nei pochi momenti in cui la F1 dominerà la pista - le W Series faranno da supporto alla categoria regina.

Con la domenica dedicata esclusivamente alla Formula 1, le gare delle W Series saranno programmate nelle giornate di sabato, così da avere notevole attenzione e promuovere ulteriormente un campionato che ha riscosso consensi sin dalle sue prime uscite svolte nel 2019.