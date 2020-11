La W Series correrà in otto weekend di gara di Formula 1 nel 2021

I colloqui tra la Formula 1 e la W Series sono in corso da tempo, con la mossa di dividere la F2 e la F3 in modo da aprire la porta ad un'altra categoria di supporto ai gran premi. È stato raggiunto un accordo con la W Series per supportare la Formula 1 otto volte nella prossima stagione, anche se non sono ancora stati rivelati gli eventi che riguardano la Formula 1.

Catherine Bond Muir, CEO della W Series, ha dichiarato: “Dopo una stagione inaugurale di tale successo nel 2019, noi della W Series siamo assolutamente felici di essere partner della Formula 1 per il 2021 e oltre. La Formula 1 è la prima serie di corse automobilistiche al mondo e, quando abbiamo promesso che la W Series sarebbe stata più grande e migliore in futuro, la partnership con la Formula 1 ha sempre rappresentato il nostro obiettivo finale”.

“Non c'è dubbio che, ora che la W Series sarà gestita a fianco e in collaborazione con la Formula 1, la nostra portata globale, il nostro impatto e la nostra influenza aumenteranno in modo significativo. Tutto ciò che ha reso la serie W così popolare e di successo nel 2019 rimarrà. Le vetture saranno identiche, le gare saranno serrate e competitive, e la nostra missione sarà sempre quella di promuovere gli interessi e le prospettive delle donne pilota. Vogliamo che la W Series sia divertente, e lo sarà”.

“Ma vogliamo anche che diventi un trampolino di lancio cruciale per ogni pilota donna che voglia ritagliarsi una carriera agonistica professionale, e la nostra vicinanza alla Formula 1 aiuterà e migliorerà questo processo. Anche il fatto che la W Series sia ora eleggibile per i punti della FIA Super Licenza sarà un fattore importante in questo senso. Siamo molto grati a Chase Carey, Ross Brawn e ai loro colleghi per aver avuto fiducia nella W Series, e per aver dato priorità alla diversità e all'inclusione in questo modo. Intendiamo aiutarli a portare avanti il loro eccellente programma #WeRaceAsOne quest’anno e nei prossimi anni”.

L'amministratore delegato della F1 per il motorsport Brawn ha aggiunto: “Siamo entusiasti di annunciare la nostra stagione 2021 questa settimana e ci aspettiamo una stagione entusiasmante con un emozionante mix di nuove gare e circuiti consolidati che ci siamo persi durante la nostra stagione 2020 senza precedenti. È un momento davvero importante per noi accogliere la W Series come partner per otto gare di questa stagione. Sono state un faro per molti da quando hanno iniziato a correre nel 2019”.

“Crediamo che sia incredibilmente importante dare a tutti la possibilità di raggiungere i più alti livelli del nostro sport e la loro partnership con la Formula 1 la prossima stagione dimostra la nostra determinazione e il nostro impegno a mostrare le loro emozionanti gare e l'importanza di costruire una maggiore diversità in tutto lo sport”.

La W Series ha svolto un ruolo di supporto al DTM nella sua stagione inaugurale nel 2019, mentre la stagione 2020 doveva essere caratterizzata da due eventi di F1, il Circuito delle Americhe e il Messico, prima di essere annullata a causa della pandemia COVID-19.

