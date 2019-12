St Moritz accoglie questo venerdì la Coppa delle Alpi

L’edizione 2019 della Coppa delle Alpi by 1000 Miglia, la prima gara invernale di regolarità per auto storiche organizzata da 1000 Miglia S.r.l., si svolgerà dal 4 al 7 dicembre.

La competizione, inserita ufficialmente nel Campionato Italiano Grandi Eventi, si articolerà in quattro tappe attraverso alcune tra le località montane più suggestive di Italia, Austria, Germania e Svizzera.

Nella prima giornata di gara, mercoledì 4 dicembre, le auto partiranno da Brescia in direzione del lago di Garda e, dopo il passaggio dal lago di Molveno, valicheranno il Passo della Mendola scendendo verso la Val d’Adige per giungere a Bolzano e concludere la tappa a Bressanone.

Giovedì 5 dicembre, per la seconda tappa, gli equipaggi da Bressanone si dirigeranno verso le Dolomiti e, dopo Vipiteno entreranno in territorio austriaco attraverso il Passo del Brennero: da Innsbruck, si procederà verso il Tirolo, a Seefeld, per la cena e il pernottamento.

Venerdì 6 dicembre, nel corso della terza tappa, le vetture attraverseranno i territori di Austria, Germania e Italia per terminare la giornata in Svizzera, a Saint. Moritz.

Sabato 7 dicembre la quarta e ultima tappa partirà dalla Svizzera alla volta della Valtellina e della Valle Camonica per concludersi a Ponte di Legno: dopo una salita in notturna dal Passo del Tonale, la cerimonia di premiazione avverrà a 2.585 metri, sul Ghiacciaio del Presena, all’interno del Parco Naturale dell’Adamello Brenta e alle pendici del Piandineve.