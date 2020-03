Rinviato il Festival di Goodwood, salta la 'prima' del Pure ETCR

La decisione di Motorsport UK di fermare tutte le competizioni e manifestazioni motoristiche nel Regno Unito fino alla fine di giugno non ha risparmiato nemmeno il celebre Festival of Speed di Goodwood.

L'evento si sarebbe dovuto tenere il weekend del 9-12 luglio e solitamente è sempre seguitissimo, non solo per la cronoscalata cui prendono parte tanti piloti, ma anche per la presenza di una marea di vetture di ieri e oggi da ogni parte del mondo dei motori.

Gli organizzatori, non sapendo come evolverà la situazione del Coronavirus, hanno preferito non rischiare, scegliendo di posticipare il tutto a data da destinarsi (probabilmente a fine estate o in autunno).

"Nelle ultime settimane abbiamo lavorato con tutte le parti coinvolte per capire come organizzare il Festival of Speed di luglio - ha dichiarato il Duca di Richmond - A causa dell'incertezza dovuta all'espansione del Coronavirus la situazione è sconosciuta e non sappiamo nemmeno quando e come migliorerà. Con tristezza siamo quindi costretti ad annunciare la scelta di posticipare l'evento".

A questo punto bisognerà capire quando verrà inserito nel calendario l'appuntamento, che doveva essere anche il debutto per il nuovo campionato Pure ETCR, con un round "demo" nel quale avrebbero sfilato le vetture turismo elettriche che poi prenderanno parte alla serie il prossimo anno.