TT | Scambio d'identità: il morto sui Sidecar è Chanal, non Lavorel

La prima gara Sidecar del TT 2020 di sabato è stata interrotta a pochi istanti dall'inizio della competizione, quando un grave incidente ha avuto luogo nel tratto di pista Ago's Leap, poco più di un miglio oltre la partenza.

Si pensava che l'incidente fosse costato la vita ad Olivier Lavorel, come da comunicato degli organizzatori rilasciato sabato sera.

Tuttavia, una nuova dichiarazione rilasciata mercoledì ha chiarito che la procedura di identificazione iniziale ha dato luogo ad un caso di errore di identità e che in realtà è stato il pilota, Cesar Chanel, a morire.

Lavorel rimane in condizioni critiche all'ospedale di Liverpool, dopo essere stato curato a bordo strada.

Il comunicato completa recita: "Sabato 4 giugno, durante il giro di apertura della prima gara dei Sidecar dell'Isle of Man TT 2022, un incidente ad Ago's Leap che ha coinvolto l'equipaggio numero 21 di Cesar Chanal e Olivier Lavorel, ha causato la morte di uno dei concorrenti".

"La gara è stata interrotta con le bandiere rosse su tutto il percorso e il personale medico, un Travelling Marshal ed il personale di emergenza, sono stati immediatamente inviati sulla scena".

"Uno dei concorrenti ha riportato ferite tali da non permetterne la sopravvivenza ed è stato purtroppo dichiarato morto sul posto. Il secondo concorrente era incosciente e presentava gravi ferite".

"Il concorrente ferito è stato curato sul ciglio della strada prima di essere trasferito al Noble's Hospital e poi trasportato in aereo in un ospedale specializzato di Liverpool per ricevere le cure necessarie".

"Una prima procedura di identificazione è stata condotta utilizzando le procedure stabilite e sembrerebbe aver portato a un'identificazione errata".

"Ora crediamo che fosse Cesar Chanal ad essere morto sul luogo dell'incidente sabato 4 giugno. Olivier invece rimane in condizioni critiche e continua a ricevere cure".

"Le famiglie di entrambi i concorrenti sono state informate. A tempo debito si procederà a una revisione approfondita dei processi di identificazione dei concorrenti".

"I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia e ai cari di Olivier e Cesar in questo momento davvero devastante. Chiediamo alle persone di non fare speculazioni sui social media".

Il primo TT dopo la pandemia del COVID-19 è stato funestato da altre due morti nelle ultime due settimane, con i piloti Mark Purslow e Davy Morgan che hanno perso la vita in incidenti nelle prove e nella gara Supersport di lunedì.