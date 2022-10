Il TT ricade nel dramma: anche Lavorel non ce l'ha fatta

Lavorel era stato coinvolto in un incidente al primo giro della gara di apertura dei Sidecar al TT 2022 dello scorso giugno, mentre il pilota dell'equipaggio Cesar Chanal era morto nell'incidente.

Entrambi sono stati portati in ospedale, ma a causa dello scambio delle targhette di identificazione, le identità di Lavorel e Chanel erano state confuse quando si è diffusa la notizia della morte di uno dei due.

Inizialmente Lavorel era stato dato per morto per errore, prima che venisse fatto un chiarimento dall'organizzazione un paio di giorni più tardi.

In seguito all'incidente, Lavorel è stato trasportato all'ospedale di Liverpool per le cure del caso, prima di essere trasferito in un ospedale in Francia per proseguire le cure. Tragicamente, anche Lavorel ha ceduto alle ferite riportate.

Si tratta quindi del sesto concorrente a morire al TT 2022: oltra al già citato Chanal, quest'anno hanno perso la vita in incidenti i piloti Mark Purslow e Davy Morgan e l'equipaggio di Sidecar formato da padre e figlio, Roger e Bradley Stockton.

E' la prima volta dal 1970 che sono così tanti i piloti a perdere la vita sul Mountain Course in una sola edizione del Tourist Trophy.

Un comunicato del TT recita: "L'Isle of Man TT Races è profondamente rattristata nell'apprendere della scomparsa del concorrente del Sidecar, Olivier Lavorel, di Sillingy, in Francia".

"Olivier ha riportato gravi ferite in un incidente durante il giro di apertura della prima gara Sidecar del TT 2022 dell'Isola di Man, sabato 4 giugno".

"L'incidente è avvenuto all'altezza di Ago's Leap, a poco meno di un miglio dall'inizio del percorso, ed è costato la vita anche al compagno di squadra di Olivier, Cesar Chanal".

"Olivier è stato trasportato in aereo all'ospedale di Liverpool prima di essere trasferito in un ospedale in Francia alla fine di giugno, dove le sue cure sono proseguite".

"Sia Olivier che Cesar erano debuttanti alle Isle of Man TT Races nel 2022, ma erano una coppia di grande esperienza, con numerose vittorie e podi nei campionati nazionali francesi F1 e F2 di sidecar.

"Tutti i membri dell'Isle of Man TT Races porgono le più sentite condoglianze alla famiglia, agli amici e ai cari di Olivier in questo tragico momento".

L'inchiesta sull'incidente di Lavorel e Chanel, svoltasi a giugno, ha concluso che non c'erano prove sufficienti per stabilire perché entrambi i concorrenti avessero le rispettive piastrine invertite.

L'inchiesta ha anche appreso che, dopo il recupero di uno dei due caschi e l'esame del filmato dell'incidente da parte del direttore di gara, è stato lanciato l'allarme per l'errore di identificazione di entrambi i corridori.

Entrambi i corridori sono stati infine identificati grazie ai loro capelli e al gruppo sanguigno, dopo che la madre di Chanal è volata all'ospedale di Liverpool solo per scoprire che suo figlio non era il concorrente che era stato trasferito lì.