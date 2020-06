Volkswagen chiude un'era: consegnata l'ultima Golf GTI TCR

L'ultima Golf GTI TCR ha lasciato il quartier generale di the Volkswagen Motorsport ad Hannover ieri, concludendo un capitolo aperto dal 2016, anno in cui la vettura della Casa di Wolfsburg fece il suo debutto nelle serie turismo TCR.

La Autorama Motorsport ha infatti ritirato nei giorni scorsi il modello finale prodotto dal costruttore tedesco, che al termine del 2019 ha annunciato l'intenzione di interrompere la produzione delle vetture a motore termico per concentrarsi sull'elettrico.

Questa Golf è il telaio #124 e farà il proprio debutto nelle mani di Roberto Ferri, Yannick Mettler, Jasmin Preisig e Miklas Born in occasione della 24h di Portimão, gara della 24H Series che riapre la stagione 2020 interrotta per la pandemia di Coronavirus.

La Autorama Motorsport sarà in pista in collaborazione con la Wolf-Power Racing anche con un'altra Golf per l'equipaggio formato da Antti Buri, Christoph Lenz, Jerôme Ogay e Kari-Pekka Laaksonen.

Nel frattempo, in casa Volkswagen hanno quindi chiuso (per ora) un'era di corse turismo partita con la conquista del titolo TCR International da parte di Stefano Comini con la Golf del Leopard Racing Team WRT, bissato l'anno dopo da quello che era il suo compagno di squadra, Jean-Karl Vernay, per poi sbarcare nel FIA WTCR con la Sébastien Loeb Racing e il supporto ufficiale conquistando anche una manciata di successi.

In Italia la Golf aveva debuttato nelle mani di Massimiliano Gagliano nel TCR Italy, che poi è stata presa dal pilota privato tuttofare Daniele Cappellari, mentre quelle dotate di cambio di serie sono invece protagoniste del TCR DSG Endurance.

Nel TCR Europe lo scorso anno un altro concorrente di casa nostra, Gianni Morbidelli, è tornato a condurre la Golf con cui si era cominciato a dare da fare nel 2017 con la WestCoast Racing in TCR International Series, facendo compiere anche i primi passi motoristici al giovanissimo Giacomo Altoè, oggi pilota ufficiale Lamborghini.