Toyota Gazoo Racing Argentina ha ufficializzato che costruirà una Corolla TCR in versione sedan.

La Casa giapponese ha dato il benestare per la realizzazione della 3 volumi al suo ramo sudamericano, che già nell'estate scorsa si era detto intenzionato a cominciare questo lavoro di progettazione, sviluppo e omologazione della macchina, come Motorsport.com aveva riportato.

Una Corolla con carrozzeria TCR era apparsa al Salone di Tokyo nello stand della Yokohama, ma come pura auto da esposizione, mentre la 2 volumi nipponica esiste in versione da corsa nel BTCC e Stock Car. Da tempo si parlava dell'arrivo nel mondo delle corse turismo della Toyota e ora finalmente ne abbiamo la conferma definitiva.

L'intenzione di TGR Argentina è quella poi di sbarcare nel mondo del turismo fino a raggiungere la massima serie, ossia il FIA WTCR.

"Siamo orgogliosi di aver ricevuto l'autorizzazione dalla nostra sede centrale per essere responsabili dell'omologazione, dello sviluppo, della produzione e della vendita di un veicolo da competizione Toyota per la competizione TCR - ha detto Daniel Herrero, Presidente di Toyota Argentina e AD di Toyota Gazoo Racing Latin America - Questo dimostra che la fiducia di Toyota Motor Corporation in noi e nel nostro settore motorsport è rilevante".

"Per noi è una doppia soddisfazione, perché il nostro team sarà responsabile dell'atteso arrivo di Toyota nella serie TCR in tutto il mondo e anche perché questo progetto ci darà la possibilità di promuovere l'industria motoristica argentina a livello globale".

Marcello Lotti, Presidente di WSC, ha aggiunto: "Sono passati sei anni dal lancio del TCR e continuano ad arrivare nuovi costruttori! Ora diamo il benvenuto a Toyota, un gigante dell'automotive globale che è sempre stato profondamente coinvolto nelle attività di motorsport".

"La nomina di Toyota Gazoo Racing Argentina come responsabile per lo sviluppo, la costruzione e la vendita della Corolla segna un'altra importante pietra miliare nel successo del concetto TCR".